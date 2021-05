Asilo in via Molfetta fermo al palo. 15 mesi dopo

Riprendiamo a trattare dell’Asilo Nido di vía Molfetta, al Quarticciolo, nel Municipio Roma V – partendo dall’intervista del 15 febbraio 2020 al Presidente della Commissione municipale LLPP Christian Belluzzo.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=472324723439713&ref=watch_permalink

Belluzzo telefonò, come ricordo nel commento video, all’Architetto responsabile del cantiere. Dopo ben 15 mesi nessun segnale positivo che lasci sperare a breve in un nuovo Asilo Nido, peraltro frutto di una Compensazione Urbanistica e quindi GRATIS, da poter mettere a disposizione di 60 bambini e 120 genitori.

Leggiamo intanto spot e tweet a raffica sparati sui network dal Sindaco, agli assessori per passare da qualche presidente di Commissione, nei quali vengono decantate solo mirabilia dell’amministrazione per i risultati raggiunti dopo anni di immobilismo e malaffare perpetrato “da quelli di prima”. E poi ci troviamo davanti queste realtà ereditate certo ben CINQUE ANNI FA ma che poi, per difficoltà non comunicate o per incapacità, sono lì, ferme al palo e tra l’altro di Asili nido copia in tutto e per tutto simili a questo di via Molfetta, nel municipio Roma V ce ne sono almeno altri tre!

La diretta VIDEO

Ecco la Diretta Video