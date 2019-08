Asilo Zigo Zago. Le rassicurazioni dell’assessore alle Politiche Educative e Scolastiche Maria Elena Mammarella

In merito alla questione dell’Asilo Nido Zigo Zago riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato dell’assessore alle Politiche Educative e Scolastiche Maria Elena Mammarella e di concerto con il Presidente del V Municipio Giovanni Boccuzzi.

“L’istituto Carlo Pisacane nel Municipio V è la struttura più adatta a ospitare temporaneamente l’asilo Zigo Zago, limitando al minimo l’impatto su

bambini e famiglie e garantendo a tutti il diritto di frequentare nido e scuola.

“Abbiamo effettuato un sopralluogo per accertarci della bontà di questa soluzione e abbiamo verificato che occorrono soltanto piccoli e fattibilissimi interventi di adeguamento. Vogliamo quindi rassicurare tuttii genitori sul fatto che questo trasferimento non creerà particolari disagi e disservizi agli alunni, compresi quelli con disabilità. E in ogni caso il Municipio è pronto ad intervenire e continua a seguire da vicino la vicenda”.