Asinello abbandonato, Figliomeni (FDI): “Plauso alla Polizia locale per pronto intervento”

“È rimbalzata su tutti i social e gli organi di informazione, l’abbandono di un piccolo asinello maschio di circa due anni, di razza sarda, avvenuto in zona Capannelle alcuni giorni fa. Grazie all’intervento del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale VII Gruppo Tuscolano, guidato dal comandante Roberto Stefano, questo asinello specie protetta e in via di estinzione, legato con una corda ad un cancello di un balconcino, è stato salvato e portato per le prime cure presso il Mercato delle Carni, che si occupa anche di interventi a supporto delle attività preposte al controllo e repressione degli illeciti sul rispetto del benessere animale, dove all’interno c’è un area che può ospitare animali come gli equidi che salvati, dopo un periodo di quarantena in cui vengono sottoposti alle analisi zooprofilattiche, vengono mandati in centri di recupero, come avverrà per questo asinello.

“Un grazie alla Consigliera Eleonora Di Giuseppe, della Fise-Federazione Italiana Sport Equestri del CONI, che già si è attivata per trovare una sistemazione a questa povera bestiola e alle diverse entità comunali che si sono prese a cuore la sorte di questo povero animale abbandonato dai soliti delinquenti, auspichiamo quindi che a breve ci sia una risoluzione definitiva per questo asinello che merita una vita futura serena”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.