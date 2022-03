Aspettando il parco Somaini che verrà

Municipio V – Via R. Lombardi – ex Teatro Nuovo Pianeta ….. Parco Somaini. Ovviamente come detto a supporto del video

siamo strafelici che finalmente si inizi a parlare e soprattutto ad operare si un progetto che qualifichi il Parco Somaini in quella parte su cui hanno ben operato l’Associazione “Molla l’osso” che, dopo l’adozione di una quota di terreno, ha realizzato un’area cani e l’Associazione “Alberi in Periferia” che ha proceduto alla messa a dimora di numerosi alberi, anche da frutto.

Da segnalare anche gli interventi dei Volontari di Retake che hanno pulito l’area numerose volte, annaffiando anche gli alberi.

Purtroppo però, e lo si verifica già dai primi commenti al video, questo non basta. Non basta per l’area IMPROPRIAMENTE ANCORA OCCUPATA dalla fatiscente e pericolosa struttura dell’ex Teatro Nuovo Pianeta, dove si vocifera di strane frequentazioni e si lamenta un aumento esponenziale dei rifiuti e infine delle numerose presenze di senza fissa dimora su cui dovrebbe innanzitutto provvedere il Dipartimento Politiche Sociali. E questo al fine di dare innanzitutto dignità alle persone impedendo anche che i rifiuti diventino montagne che rendono ancora più tardi impraticabile è inquinata l’area per la cui pulizia e bonifica saranno poi necessari decine di migliaia di euro.

I Cittadini si aspettano risposte già dai prossimi giorni. Risposte urgenti e non più rinviabili visto che (è notizia di stamattina) le nostre amiche Angela e Daniela da sempre impegnate nel volontariato a difesa e tutela degli animali con la loro associazione, hanno salvato una gatta con famigliola abbandonata da sconosciuti. Gatta che avranno poi cura di far sterilizzare.

Un fatto purtroppo non isolato, così come non è isolato il fatto che nell’area vi siano animali maltrattati e di cui facciamo menzione nel video. Municipio se ci sei datti da fare!