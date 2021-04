aspettandolarace e non solo: l’impegno di Komen Italia

Iniziano oggi le attività di #aspettandolarace promosse da Susan G. Komen Italia, organizzazione presente da vent’anni sul territorio nazionale e impegnata nella lotta ai tumori del seno. L’evento simbolo di questa organizzazione non profit, la Race for the Cure, nella sua edizione capitolina, è prevista dal 7 al 10 ottobre 2021. Gli appuntamenti, virtuali e non, che anticipano la manifestazione sportiva, prendono il via giovedì 15 aprile e concederanno spazio a temi quali i benefici di uno stile di vita sano e i vantaggi di una corretta alimentazione.

Le iniziative di #aspettandolarace intendono ribadire l’importanza della prevenzione nella battaglia contro una malattia che colpisce ogni anno in Italia più di 50.000 donne. Gli eventi partono dai due appuntamenti social di giovedì 15 e venerdì 16 aprile. La pagina Instagram dell’organizzazione ospiterà oggi e domani, alle ore 17, due dirette per discutere dei programmi e delle novità della Race for the Cure 2021: sarà presente Riccardo Masetti, presidente di Komen Italia, accompagnato da Maria Grazia Cucinotta nella giornata odierna e da Rosanna Banfi venerdì.

L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha portato a una riduzione di diagnosi precoci, rendendo ancor più necessarie campagne di sensibilizzazione sul tema e raccolte fondi. “Insieme più forti” è lo slogan scelto da Komen Italia, a sottolineare la forza della solidarietà in tempo di distanziamento sociale.

L’azione di Komen Italia nella lotta al tumore del seno prevede per il 2021 un aumento delle giornate volte a erogare sul territorio esami diagnostici. Saranno infatti organizzate 50 tappe aggiuntive dalla Carovana della Prevenzione, il programma nazionale a sostegno della salute femminile che offre da anni prestazioni mediche gratuite dove ce n’è più bisogno. Ulteriori servizi di prevenzione verranno offerti in occasione delle sette Race for the Cure, previste tra i mesi di settembre e novembre – nelle città di Roma, Bari, Bologna, Brescia, Matera, Napoli e Pescara – e durante le quali saranno presenti i Villaggi della Salute.

Così Riccardo Masetti, presidente di Komen Italia, commenta l’impegno dell’organizzazione: “Per superare in modo efficace l’emergenza che si è determinata sul fronte della prevenzione e della cura dei tumori del seno servono azioni concrete ed immediate ed è indispensabile ripartire insieme”. E aggiunge: “Per questo stiamo facendo uno sforzo ulteriore con la Carovana della Prevenzione e i Villaggi della Salute e stiamo lavorando alacremente per consentire al maggior numero possibile di persone di ritrovarsi in qualche modo nelle Race for the Cure 2021”.

Per partecipare agli eventi di #aspettandolarace, Race for the Cure inclusa, è necessario richiedere la Komen Italia Card. Per ulteriori informazioni è possibile accedere al sito www.komen.it.