Assalti ai turisti e rapine in centro: quattro arresti nel maxi-blitz dei Carabinieri tra i vicoli di Roma

Un reticolo di pattuglie in divisa per fare da deterrente tra i monumenti e agenti in borghese mescolati alla folla dei visitatori, pronti a intervenire al primo movimento sospetto.

Seguendo le linee strategiche dettate dalla Prefettura, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma ha dato il via a un piano straordinario di controllo nel Centro Storico.

Il bilancio delle ultime ore fotografa una pressione costante sulla microcriminalità predatoria: quattro persone sono finite in manette, colte in flagranza tra tentati borseggi, scippi fulminei e rapine ai danni di attività commerciali.

La trappola di via in Aquiro: incastrata la banda dello zaino

L’operazione più chirurgica è andata in scena nel cuore del Rione Colonna. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Dante, muovendosi in abiti civili in via in Aquiro, hanno notato un terzetto – un uomo di 33 anni e due donne di 31 e 25 anni, tutti cittadini romeni senza fissa dimora e con precedenti – che studiava con troppa insistenza i flussi di turisti.

I militari si sono messi in scia, seguendo i loro movimenti fino a quando la banda non ha puntato l’obiettivo: un giovane turista cinese di 26 anni. Mentre il ragazzo camminava distratto, i tre si sono posizionati a barriera e, con movimenti rapidi, hanno tentato ripetutamente di sfilargli un borsello con circa 300 euro custodito nello zaino.

I Carabinieri sono intervenuti un istante prima che il colpo venisse digerito, bloccando i complici. L’accusa per loro è di tentato furto aggravato in concorso.

Caccia grossa all’iPhone 16 a Largo Fanti

Poche ore più tardi, lo scenario si è spostato a ridosso della stazione Termini, in Largo Manfredo Fanti. Qui una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha assistito in diretta a uno scippo violentissimo: un cittadino brasiliano di 41 anni ha puntato un romano di 65 anni e, con una mossa fulminea, gli ha strappato dalle mani un costoso iPhone 16 Pro Max, fuggendo poi a tutta velocità a piedi.

I militari hanno accelerato e si sono lanciati all’inseguimento del malvivente, bloccandolo e immobilizzandolo a poca distanza in piena sicurezza. Il telefono è stato immediatamente recuperato e restituito alla vittima, ancora scossa per l’accaduto.

Spintoni e violenza al supermercato di Corso Vittorio

L’ultimo arresto porta la firma dei Carabinieri della Stazione Piazza Farnese, supportati dai militari dell’8° Reggimento “Lazio”. L’allarme è scattato all’interno del Carrefour Express di Corso Vittorio Emanuele II, nel Rione Parione.

Un cittadino cubano di 31 anni, disoccupato e già noto agli archivi giudiziari, ha superato le casse nascondendo alcuni prodotti rubati dagli scaffali.

Quando l’addetta alla vigilanza del supermercato ha provato a sbarrargli la strada per un controllo, l’uomo l’ha spintonata con violenza per aprirsi un varco verso l’uscita.

Il tentativo di fuga è durato pochissimo: i militari, schierati in un servizio di vigilanza fissa a pochi metri dal negozio, hanno sentito le urla e sono intervenuti bloccando l’uomo, per il quale è scattata l’accusa di rapina impropria.

Tutti gli arrestati sono stati trasferiti nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima nelle aule di piazzale Clodio.

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