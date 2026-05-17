Assalto ai turisti sui bus e auto nel mirino: weekend di arresti a Roma, 10 in manette

Un fine settimana di controlli serrati e interventi a raffica nel cuore della Capitale. È il bilancio dell’ultima maxi-operazione interforze scattata sulle strade romane, dove i Carabinieri del Comando Provinciale, supportati dai reparti specializzati e dai militari dell’8° Reggimento “Lazio”, hanno presidiato le aree nevralgiche del centro storico e la rete del trasporto pubblico, da sempre nel mirino dei professionisti del borseggio.

Dieci le persone finite in manette nelle ultime 48 ore, accusate a vario titolo di furto aggravato, rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

Sotto scacco le linee dei bus: borseggi in centro

I primi episodi si sono consumati a bordo dei mezzi pubblici, confermando la vulnerabilità delle tratte preferite dai visitatori stranieri. In Piazza Bocca della Verità, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno intercettato una vera e propria batteria di giovani borseggiatori (un ventenne, una ragazza di 23 anni e un diciannovenne), tutti domiciliati nel campo di via Candoni.

La banda era riuscita a sfilare con destrezza lo smartphone a una turista giapponese proprio mentre la donna saliva a bordo di un autobus.

Per i tre sono scattate le manette, mentre una quarta complice, in stato di gravidanza, è stata denunciata a piede libero.

Poco distante, in via del Teatro Marcello, scene analoghe a bordo della linea “H”. Qui i Carabinieri hanno bloccato due cittadini sudamericani, un uomo cileno e una donna peruviana, subito dopo il furto del portafoglio ai danni di una turista messicana.

Nel tentativo di sfuggire all’arresto, l’uomo ha ingaggiato una colluttazione strattonando un militare, prima di essere definitivamente immobilizzato.

Violenze in Piazza delle Cinque Scole e blitz alle stazioni

La scia di interventi ha toccato anche l’area dello storico ghetto e i nodi di scambio della mobilità urbana:

Centro storico: In piazza delle Cinque Scole, un cittadino marocchino di 32 anni è stato bloccato dai Carabinieri di Piazza Farnese dopo aver sottratto il cellulare al dipendente di un supermercato della zona. L’uomo ha tentato di opporsi all’identificazione aggredendo i militari con violenza, prima di essere blindato.

Autostazione Tibus: Presso lo scalo dei bus di Tiburtina, snodo cruciale per i viaggiatori, i Carabinieri della Stazione Roma Nomentana hanno sorpreso e arrestato un diciottenne algerino mentre tentava di dileguarsi con lo zaino di un passeggero.

Periferia est: Una segnalazione al 112 ha invece permesso alle gazzelle del Nucleo Radiomobile di intervenire in via Olevano Romano, dove una donna italiana di 42 anni e un trentacinquenne algerino sono stati fermati per il furto dello smartphone ai danni di una cittadina peruviana.

L’arresto nella notte a Tor Sapienza

Il piano di contrasto alla criminalità predatoria non ha risparmiato i reati stradali.

Nel corso della notte, i Carabinieri della Stazione di Tor Sapienza hanno sorpreso un cittadino francese di 42 anni, senza fissa dimora, mentre armeggiava all’interno di una Opel Astra regolarmente parcheggiata nel tentativo di metterla in moto e fuggire.

Tutta la refurtiva accumulata nel corso del weekend – tra denaro, borse e dispositivi tecnologici – è stata interamente recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari.

Per i dieci fermati, l’Autorità Giudiziaria ha già provveduto alla convalida dei provvedimenti restrittivi.

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