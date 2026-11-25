Un borsone già pronto vicino alla porta con passaporto, indicazioni di itinerario e un biglietto del treno per raggiungere Londra, oltre a circa 4.000 euro in contanti. Così gli investigatori della Squadra Mobile di Roma hanno bloccato un trentottenne romano gravemente indiziato di essere l’autore della rapina a un furgone portavalori avvenuta lo scorso ottobre in via Tuscolana.

Il fermo di indiziato di delitto, eseguito dalla Polizia di Stato al termine di un’indagine coordinata dalla Procura capitolina, è stato convalidato dal giudice; all’uomo vengono contestati i reati di rapina aggravata e porto illegale di arma comune da sparo.

Le immagini prima del colpo e il ritrovamento del casco e della pistola nello scooter

L’episodio risale a un ordinario turno di prelievo valori: dopo aver seguito in scooter il furgone blindato fino a una farmacia di via Tuscolana, un uomo con casco e mascherina aveva atteso che la guardia giurata uscisse con l’ottavo plico della giornata — contenente 8.755 euro — per poi minacciarla con un’arma, esplodere un colpo verso il suolo e fuggire con l’incasso.

A tradire il presunto responsabile sono state le telecamere della zona, che lo avevano ripreso a volto scoperto negli istanti precedenti al raid, insieme al modello e al colore dello scooter con targa manomessa.

Gli accertamenti fisionomici e i pedinamenti tradizionali hanno condotto al trentottenne, intestatario di un motociclo compatibile: oltre ai contanti e ai documenti per l’espatrio trovati in casa, nel veicolo gli agenti hanno sequestrato il casco «decorato» ripreso durante la rapina, una pistola a salve e 40 cartucce.

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