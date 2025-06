Assalto alle fontane storiche di Roma, 5 fermati a piazza Navona

Continuano senza sosta i controlli della Polizia Locale nel cuore della Capitale per difendere il patrimonio artistico della città dagli atti di inciviltà e microcriminalità.

Negli ultimi giorni, le pattuglie del I Gruppo Centro hanno fermato ben cinque persone sorprese a violare le fontane storiche di piazza Navona, cercando di accedere alle vasche monumentali, talvolta per rubare le monete lanciate dai turisti.

L’episodio più eclatante è avvenuto poche ore fa, quando un cittadino bulgaro di 57 anni è stato bloccato mentre stava tentando di sottrarre le monetine dalla celebre fontana del Moro. L’uomo è stato immediatamente fermato e multato con una sanzione da 450 euro, come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, e per lui è scattata anche la denuncia per furto aggravato, oltre all’ordine di allontanamento.

Non si tratta di un caso isolato: nel corso della stessa settimana, altre quattro persone di diversa nazionalità sono state sorprese dagli agenti mentre cercavano di introdursi nelle fontane, incuranti dei divieti e del valore storico dei monumenti. Anche per loro sono arrivate le stesse sanzioni e, nei casi più gravi, le denunce penali.

La Polizia Locale sottolinea come queste azioni rientrino in un più ampio piano di vigilanza sulle aree ad alta densità turistica e di particolare pregio artistico.

A dimostrarlo è anche un secondo intervento, sempre del I Gruppo, avvenuto nei pressi di Piazza di Spagna: un 28enne di nazionalità romena è stato colto in flagranza dopo aver rubato diversi prodotti all’interno di una farmacia della zona.

Allertati dal titolare del negozio, gli agenti sono riusciti a individuare l’uomo a poca distanza, con ancora la refurtiva nello zaino. Il giovane è stato denunciato per furto e portato presso gli uffici della Polizia Locale per ulteriori accertamenti.

