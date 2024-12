Assalto in Farmacia: arrestato il ladro a pochi passi dalla fuga

Una mattinata che doveva essere come tante altre per il personale della farmacia di via di Santa Croce in Gerusalemme, si è trasformata in un incubo.

Era poco dopo le 11 di giovedì scorso quando due uomini, con volto coperto e movimenti rapidi, sono entrati nella farmacia e hanno minacciato i presenti, costringendo il personale a cedere tutto ciò che avevano.

Un bottino di circa 800 euro, che i rapinatori hanno subito preso e, con la stessa rapidità con cui erano entrati, si sono dati alla fuga, correndo per le strade dell’Esquilino.

L’allarme, scattato subito dopo il colpo, ha fatto accorrere sul posto le forze dell’ordine. L’immediato intervento dei Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante ha dato i suoi frutti in breve tempo.

Mentre la Centrale Operativa diramava l’allerta, le pattuglie erano già in strada, a caccia dei due rapinatori.

Il destino ha voluto che una delle pattuglie transitasse proprio in via Principe Amedeo, a poca distanza dal luogo del crimine.

Lì, uno dei passanti ha segnalato un uomo sospetto, con scarpe e pantaloni molto simili a quelli descritti dai testimoni.

L’uomo, un 30enne olandese senza fissa dimora e con un passato di precedenti penali, è stato fermato dai Carabinieri.

Una perquisizione scrupolosa ha rivelato un quadro inquietante: il coltello utilizzato per la rapina, il giubbotto indossato durante il crimine e una somma di 300 euro, evidentemente parte del bottino.

Non solo, il giovane aveva con sé anche il bilancino di precisione, segno che la sua carriera criminale non si limitava a questo singolo episodio.

Il 30enne è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata e condotto in caserma. Nonostante il colpo fosse stato messo a segno insieme a un complice, quest’ultimo è riuscito a fuggire e risulta ancora ricercato.

Le indagini non si fermano, e i Carabinieri sono al lavoro per rintracciare l’altro rapinatore.

Poche ore dopo, l’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Roma, che ha disposto la custodia in carcere per il rapinatore, mettendo così la parola fine a una vicenda che avrebbe potuto avere risvolti ancora più tragici.

