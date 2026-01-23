Assalto notturno alla tabaccheria di Villa Gordiani: blitz con flex e piede di porco

Un colpo studiato nei dettagli, rapido e mirato a massimizzare il bottino. È quanto avvenuto intorno alle 4 del mattino di giovedì 22 gennaio, su viale della Venezia Giulia, in zona Villa Gordiani, quando quattro uomini, con il volto coperto da passamontagna e scaldacollo, hanno preso di mira una tabaccheria approfittando dell’oscurità e delle strade deserte.

L’irruzione: saracinesca forzata e locale svuotato

I malviventi sono entrati in azione con attrezzi da scasso professionali. Prima hanno divelto la saracinesca esterna, poi hanno forzato la porta d’ingresso utilizzando un piede di porco e un flex. Una volta all’interno, hanno agito con estrema rapidità, “spazzando” letteralmente il locale.

Nel mirino sono finiti:

Centinaia di pacchetti di sigarette e materiale da corrispondenza

Denaro contante , biglietti del trasporto pubblico e pacchi pronti per la spedizione

Documentazione amministrativa dell’esercizio

Il valore complessivo del bottino è stato stimato in circa 3.000 euro.

La fuga interrotta dai Baschi Verdi

Il colpo, però, è durato poco. Proprio mentre la banda tentava di dileguarsi, sul posto sono arrivati i militari del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Roma, impegnati in un servizio di controllo del territorio.

Alla vista delle pattuglie, i quattro si sono dati alla fuga, disperdendosi tra le vie del quartiere. Uno di loro, un cittadino tunisino, è stato però bloccato e arrestato mentre cercava di far perdere le proprie tracce.

Gli altri tre complici sono riusciti a scappare, ma le indagini sono già in corso: fondamentali saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza, ora al vaglio degli investigatori.

Bottino restituito alla titolare

Grazie alla tempestività dell’intervento, la Guardia di Finanza è riuscita a recuperare l’intera refurtiva, che è stata riconsegnata alla titolare della tabaccheria.

La donna, ancora scossa per l’accaduto e per i danni subiti dalla struttura, ha potuto almeno tirare un sospiro di sollievo per il mancato danno economico.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.