Assange: Raggi (M5s), giorno storico, abbiamo vinto

“Abbiamo vinto. Oggi è un giorno storico in cui possiamo dire di avere vinto tutti insieme per Julian Assange: come singoli, con i comitati, le associazioni e con le Istituzioni che si sono battute per chiedere la liberazione di Julian dopo 5 anni di prigionia nel carcere di massima sicurezza britannico (oltre ai 9 nell’Ambasciata dell’Ecuador a Londra).

Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati in prima persona: è una battaglia a sostegno della libertà di stampa che avevamo iniziato tempo fa e per la quale mi sono impegnata personalmente tantissimo.

Tutti insieme abbiamo chiesto e ottenuto che Julian venisse liberato e tornasse a casa dalla sua famiglia e oggi quel giorno è arrivato! Un altro giorno, ma non oggi, occorrerà riflettere sul significato profondo della sua vicenda e sulle conseguenze che la stessa avrà sulla libertà di stampa.

Oggi è il giorno della vittoria per Julian, per sua moglie Stella e il loro figli, per i suoi genitori che finalmente potranno riabbracciarlo alla luce del sole”.

