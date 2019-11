Assegnato l’immobile ex Serono in via del Pigneto 22

È stato siglato il Protocollo d’Intesa tra il Municipio V e le Associazioni Agedo, Assolei e Dalia per l’assegnazione dell’immobile ex Serono in via del Pigneto 22, di durata triennale, per la realizzazione di attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di sostegno alle vittime di violenza.

L’annuncio è in comunicato della Presidenza del V municipio.

“Il servizio viene reso a titolo gratuito. Lo sportello svolgerà le seguenti attività: prevenzione della violenza; informazioni sui temi della salute rivolte ai giovani e ai giovanissimi; costruzione di una rete tra donne che favorisca e coordini le pratiche del mutuo sostegno già presenti nel territorio; lo sviluppo e l’emancipazione delle vittime di violenza attraverso progetti di inserimento lavorativo.

Il Municipio provvederà a verificare che le attività svolte dalle associazioni presso l’immobile, non siano difformi rispetto a quanto sottoscritto.

Questa amministrazione, dopo la firma del Protocollo d’Intesa del 2018 con altri e Enti e Associazioni del territorio, prosegue il lavoro verso il potenziamento di strutture rivolte alle problematiche legate alla violenza di genere.”