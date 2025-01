Assemblea approva istituzione Consulta Europa

É stata approvata in Assemblea Capitolina la delibera relativa all’istituzione della Consulta Europa, un nuovo organismo dedicato al rafforzamento del dialogo con le istituzioni europee e alla promozione della partecipazione civica sui temi europei.

La proposta – prima firmataria la consigliera Antonella Melito, vice presidente della Commissione Roma Capitale e Statuto – si inserisce in un quadro di iniziative strategiche finalizzate a favorire il pieno coinvolgimento di Roma nelle politiche europee, con particolare attenzione alle opportunità offerte dal Next Generation EU e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

La Consulta Europa avrà un ruolo fondamentale nel promuovere progetti che possano beneficiare dei finanziamenti europei, coordinando gli attori locali e agevolando la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini.

Un ulteriore elemento chiave dell’iniziativa è il collegamento con le riflessioni emerse dall’Assemblea sul Futuro dell’Europa, il grande esercizio partecipativo organizzato per dare voce alle istanze dei cittadini.

La Consulta Europa intende raccogliere e sviluppare le indicazioni emerse da questo confronto, traducendole in progetti concreti per il territorio di Roma e rafforzando così il legame tra la Capitale e l’Europa.

“Con la Consulta Europa – spiega la consigliera Melito – vogliamo mettere Roma al centro del dialogo europeo, creando un laboratorio di idee e progettualità in grado di valorizzare le risorse del nostro territorio e intercettare le opportunità offerte dall’Unione Europea, dal PNRR e dalle prospettive delineate nel contesto del Next Generation EU.

Il regolamento interno della Consulta, che sarà elaborato nei prossimi mesi, garantirà la massima inclusività e trasparenza, coinvolgendo cittadini, istituzioni e realtà locali in modo attivo e partecipativo“.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.