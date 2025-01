Assemblea Capitolina, dal 7 gennaio riprendono i lavori

Da martedì 7 gennaio ripartono i lavori dell’Assemblea capitolina dopo la pausa natalizia. Questa mattina si è riunita la conferenza dei capigruppo che ha programmato le prime sedute del 2025.

L’Aula Giulio Cesare tornerà operativa martedì dalle ore 14 alle 19 e giovedì 9 gennaio dalle 10 alle 15. All’ordine dei lavori provvedimenti in materia urbanistica e delibere ad iniziativa consiliare.

Ad annunciarlo la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

“Ci aspetta un nuovo intenso anno al servizio della città di Roma; – dichiara – l’Assemblea capitolina continuerà a lavorare con impegno e dedizione per affrontare le sfide che la nostra città si trova di fronte, promuovendo sviluppo e crescita sostenibili.

Metteremo al centro della nostra azione i bisogni e le aspettative dei cittadini, consolidando il ruolo dell’Assemblea come spazio di confronto e decisione per il bene collettivo”.

