Assemblea capitolina: Seduta aperta al quarto appello dopo quasi due ore

“La seduta di stamattina dell’Assemblea capitolina sarebbe dovuta iniziare alle 10, eppure è cominciata al quarto appello – l’ultimo disponibile prima di certificare l’annullamento della seduta, trascorse quasi due ore. La maggioranza non garantisce il numero dei partecipanti, con un consiglio praticamente tutto dedicato alle opposizioni perché ancora una volta arrivano zero delibere da chi governa Roma: chiediamo il rispetto dell’orario per gli uffici, per i consiglieri, per i lavoratori capitolini e per i cittadini romani. Questo atteggiamento della maggioranza è davvero irrispettoso, un comportamento irriguardoso verso la città”.

Così in una nota congiunta i gruppi consiliari M5S e Lista Civica Raggi Ecologia e Innovazione.