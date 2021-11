Assemblea Capitolina su Linee Programmatiche il 19 novembre

Venerdì 19 novembre 2021 è convocata in Campidoglio, dalle ore 14.30 alle 20, l’Assemblea Capitolina sulle Linee Programmatiche del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per il mandato amministrativo 2021-2026.

Per la stampa sarà possibile accreditarsi entro le ore 10 del 19 novembre al seguente link: https://tinyurl.com/hmvv8c6f

L’ingresso è consentito ai soggetti muniti di Certificazione verde Covid-19 e nel rispetto della vigente normativa contenente misure riguardanti il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus.

Sarà comunque possibile seguire la seduta di Consiglio online al seguente indirizzo: https://www.comune.roma.it/web/it/assemblea-capitolina-in-diretta.page.

Le Commissioni

Nella seduta di oggi, martedì 16 novembre, è stata approvata all’unanimità la costituzione delle 12 Commissioni Permanenti, della Commissione Pari Opportunità e della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica ed è stato eletto Riccardo Corbucci presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione tecnologica.

Le 12 Commissioni permanenti e la commissione Pari Opportunità sono convocate per domani, mercoledì 17 novembre, alle ore 11 in Campidoglio per la prima seduta e l’elezione di presidenti e vicepresidenti. Nell’occasione la Sala Stampa dell’Assemblea sarà aperta dalle 10 alle 18 (senza necessità di accredito, ma fino a esaurimento dei posti nel rispetto delle disposizioni e delle raccomandazioni delle autorità sanitarie).

“Rivolgo i miei auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri e al presidente della Commissione Roma Capitale Riccardo Corbucci, eletto oggi dall’Assemblea Capitolina. Domani si procederà con la nomina dei presidenti e dei i vicepresidenti delle altre 13 commissioni. Potremo così cominciare il nostro lavoro per la città”. Così la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli.

Questa la composizione delle Commissioni:

Commissione BILANCIO: Alemanni, Angelucci, Baglio, Barbati, Caudo, Di Stefano, Ferrara, Leoncini, Quarzo, Santori, Stampete, Tempesta.

Commissione LAVORI PUBBLICI: Barbato, Bonessio, Celli, Converti, Fermariello, Lancellotti, Meleo, Nanni, Parrucci, Rocca, Santori, Stampete.

Commissione MOBILITÀ: Amodeo, Angelucci, Calenda, Celli, Di Stefano, Lancellotti, Marinone, Matone, Meleo, Mennuni, Parrucci, Zannola.

Commissione AMBIENTE: Bonessio, Calenda, Caudo, De Priamo, Diaco, Ferraro, Luparelli, Mennuni, Michetelli, Palmieri, Santori, Zannola.

Commissione SOCIALE: Barbati, Barbato, Battaglia, Biolghini, Ciani, Cicculli, Converti, De Gregorio, Fermariello, Matone, Raggi, Zannola.

Commissione CULTURA: Barbato, Battaglia, Casini, De Priamo, Ferraro, Luparelli, Marinone, Melito, Michetelli, Nanni, Pappatà, Raggi.

Commissione PATRIMONIO: Battaglia, Biolghini, Casini, Ciani, Converti, De Santis, Diaco, Luparelli, Pappatà, Quarzo, Trabucco, Trombetti.

Commissione URBANISTICA: Amodeo, Caudo, Corbucci, Di Stefano, Ferrara, Leoncini, Matone, Melito, Mussolini, Palmieri, Stampete, Trombetti.

Commissione COMMERCIO: Alemanni, Baglio, Calenda, Casini, Celli, Corbucci, De Priamo, Diaco, Melito, Mussolini, Trabucco, Trombetti.

Commissione SPORT: Alemanni, Barbati, Bonessio, Cicculli, Corbucci, De Santis, Ferrara, Nanni, Parrucci, Quarzo, Rocca, Trabucco.

Commissione SCUOLA: Amodeo, Baglio, Biolghini, Cicculli, De Gregorio, De Santis, Fermariello, Leoncini, Mussolini, Pappatà, Raggi,Tempesta.

Commissione TURISMO: Angelucci, Ciani, De Gregorio, Ferraro, Lancellotti, Marinone, Meleo, Mennuni, Michetelli, Palmieri, Rocca, Tempesta.

Commissione PARI OPPORTUNITÀ: Caudo, Cicculli, Converti, De Gregorio, Lancellotti, Matone, Michetelli, Mussolini, Palmieri, Pappatà, Quarzo, Raggi.

Commissione ROMA CAPITALE: Corbucci, Amodeo, Casini, De Santis, Fermariello, Luparelli, Meleo, Melito, Palmieri, Rocca, Santori, Zannola.