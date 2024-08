Assessora Ambiente, adottati oggi 2 dei 9 Chihuahua trovati in bagagliaio auto a giugno

Sono stati adottati oggi Xena e Giammarco, due dei nove chihuahua trovati il 14 giugno scorso dagli agenti della Polizia di Stato in condizioni di grave trascuratezza nel bagagliaio di un’auto parcheggiata.

Gli animali, in gran parte cuccioli, su disposizione dell’autorità giudiziaria sono stati sequestrati e trasferiti nel canile rifugio comunale di Muratella dove sono stati accuditi e sottoposti ai controlli sanitari. Il giudice, quindi, ha sottratto i 9 piccoli cani alla proprietaria, dichiarandoli tutti adottabili.

“E’ davvero una bella notizia l’adozione di Xena e Giammarco, che avranno da oggi finalmente una famiglia accogliente e affettuosa.

Una vicenda a lieto fine per la quale desidero ringraziare gli agenti del commissariato di Carbone, che hanno voluto essere presenti alla consegna degli animali.

Proprio nel giorno in cui vengono resi noti i dati di Legambiente che segnano il triste aumento dell’8,6% degli abbandoni nel 2023 rispetto all’anno precedente, vogliamo riaffermare il nostro impegno per diffondere la cultura del rispetto degli animali da compagnia e non solo e del contrasto di ogni forma di maltrattamento”, dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

