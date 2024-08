Assessora lavori pubblici, proseguono intervento e indagini in via Sestio Menas

Prosegue l’intervento di messa in sicurezza in via Sestio Menas, dove contestualmente il Dipartimento dei Lavori pubblici ha svolto ulteriori indagini geofisiche per constatare la situazione del sottosuolo.

La campagna di indagine ha permesso di rilevare altre 3 cavità confinate (prive di gallerie) e limitate a via Sesto Menas, senza prosecuzione né oltre la strada, né verso la scuola.

Da mercoledì è iniziata l’ultima fase di riempimento e l’esecuzione di una ulteriore indagine di dettaglio nella voragine dove è sprofondata la betoniera. I lavori dureranno circa una settimana per arrivare al riempimento. Terminata questa fase Acea potrà intervenire per il ripristino della fognatura.

“Non ci siamo mai fermati – commenta l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini -, in questo ultimo periodo il Dipartimento dei Lavori Pubblici ha proseguito con il riempimento e la messa sicurezza.

Inoltre, sono andate avanti le indagini per stabilire con esattezza le condizioni del sottosuolo. A breve Acea potrà iniziare i lavori sulla fognatura, al termine la strada sarà ripristinata e restituita agli abitanti”.

