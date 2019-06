Assistenza alunni disabili. Baldassarre-Zotta-Angelucci: garantita la continuità del servizio per l’anno scolastico 2019-2020

“L’assistenza agli alunni con disabilità non corre alcun rischio, l’Amministrazione garantirà la continuità del servizio per l’anno scolastico 2019/2020. Per questo oggi abbiamo voluto incontrare le famiglie e rassicurarle sul fatto che l’Amministrazione intende assolutamente rispettare quanto previsto nel Regolamento, in termini di continuità, per gli alunni con disabilità”.

“L’Assessorato inoltre ha fatto partire una direttiva che rafforza maggiormente, qualora fosse necessario, la necessità di avere una continuità nell’anno scolastico nell’anno 2019/2020. Non ci saranno interruzioni o sospensioni del servizio, l’impegno dell’Amministrazione verso le famiglie e i bambini è costante”.

Lo dichiarano in una nota stampa l’assessore alla Persona, Scuola e Comunità solidale, Laura Baldassare, la Presidente e il Vicepresidente della Commissione Scuola di Roma Capitale, Teresa Zotta e Nello Angelucci.