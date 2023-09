Assoconfam, Associazione tutela Consumatori e Famiglie, apre sede a Centocelle

L’Assoconfam, Associazione tutela Consumatori e Famiglie, apre una sede a Centocelle in via dei Gladioli 5/7.

Da 25 anni, in tutta Italia, l’Associazione risolve controversie e contenziosi delle Famiglie e dei Consumatori per bollette, luce, gas, acqua, case Ater, telefonia, poste, banche, assicurazioni, truffe online, usura, phishing, sovraindebitamento e molto altro.

Grazie alla sua équipe di legali di altissimo profilo, consulenti ed esperti consumeristi, è possibile ottenere rimborsi e risarcimenti mediante percorsi rigorosamente personalizzati. Tra poco ti mando anche la foto della locandina che ha fatto.

Oltre che nella sede Nazionale di Assoconfam di via dei Gladioli n 5/7 a Centocelle, è possibile contattarla allo 06 70161221 o al 3887238834 oppure scrivere per email a: info@assoconfam.it

Gli orari sono il lunedì 09:30/18:30 martedì 16:00/18/00 giovedì 09:30/13:30 venerdì 09:30/13:30.

“Da sempre – afferma il Presidente Nazionale, Pino Bendandi – il nostro dovere è fare in modo che i nostri assistiti ottengano ogni corrispettivo che a norma di legge è a loro dovuto. Mai come oggi Famiglie e Consumatori, hanno bisogno di aiuto e assistenza. Per questo ci siamo, per questo aspettiamo tutti coloro che hanno bisogno del nostro sostegno”.