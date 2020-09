Assotutela: “Roma allagata. Raggi introduca bonus canotti”

“Il maltempo cha ha colpito la Capitale d’Italia in questi giorni dimostra per l’ennesima volta tutte le criticità e le problematiche infrastrutturali della nostra città e, al contempo, le inefficienze di una amministrazione comunale, quella pentastellata, che non riesce ad andare oltre a promesse elettorali e annunci social. Tantissime infatti, dal centro storico alle periferie, le segnalazioni cittadine che in queste ore parlano di allagamenti, problemi stradali e criticità veicolari: un contesto preoccupante e allarmante, che si ripete sistematicamente tutti gli anni di questi tempi e che vede la sindaca Virginia Raggi fallire nel delicato settore delle pulizie delle caditoie e della manutenzione ordinaria e straordinaria. Consigliamo. Dunque. al Capidoglio grillino di istituire degli specifici “bonus canotti” per i cittadini romani visto e considerato che, di questo passo, con le strade sempre più allagate, sarà impossibile utilizzare mezzi pubblici e automobili…”

Così, in una nota, il presidente dell’associazione Assotutela, Michel Emi Maritato.