Assotutela: “Su rifiuti di Roma odioso scaricabarile Raggi-Zingaretti”

“Troviamo odioso e fuori luogo che i due principali responsabili dell’emergenza rifiuti a Roma trovino il tempo e il fiato di continuare a litigare. Quello della sindaca di Roma, Virginia Raggi, e del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è un comportamento di poco buonsenso istituzionale, che non fa altro che innervosire un clima politico già di per sé caldissimo.

“Speriamo davvero che con la nuova ordinanza regionale, il caos immondizia a Roma possa ridimensionarsi, in attesa che Regione e Campidoglio si siedano intorno a un tavolo e dialoghino finalmente per trovare una pianificazione definitiva per chiudere il ciclo rifiuti nella Capitale d’Italia. I cittadini romani non ne possono più di strade sporche, degrado assoluto e cassonetti stracolmi”.

Così, in una nota, il presidente nazionale di Assotutela, Michel Emi Maritato.