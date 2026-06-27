Atac apre la sua Academy: formazione gratuita per diventare autisti e assunzioni in arrivo

La ricerca di nuovi autisti passa dalla formazione. Atac cambia strategia e lancia la sua prima Academy dedicata a chi sogna di mettersi al volante degli autobus della Capitale, ma non possiede ancora tutte le abilitazioni necessarie.

L’azienda del trasporto pubblico romano ha pubblicato il primo bando per selezionare aspiranti conducenti, dando il via a un percorso che potrebbe trasformarsi in un’opportunità concreta di lavoro.

L’iniziativa è rivolta a persone tra i 24 e i 55 anni e punta a creare una nuova generazione di autisti in grado di rispondere al fabbisogno di personale dell’azienda nei prossimi anni.

Un percorso per entrare in Atac

L’Academy nasce con un obiettivo preciso: accompagnare i candidati fino all’ingresso in servizio.

Chi supererà la selezione accederà a un programma di formazione organizzato direttamente da Atac, durante il quale potrà conseguire la patente D e la Carta di qualificazione del conducente (CQC), i due requisiti indispensabili per guidare gli autobus destinati al trasporto pubblico.

Al termine del percorso, i partecipanti entreranno a far parte di una graduatoria dalla quale l’azienda potrà attingere per le future assunzioni.

Un impegno che può trasformarsi in un contratto

Per i candidati selezionati è prevista la sottoscrizione di una proposta di assunzione che diventerà effettiva una volta completata la formazione e ottenute le abilitazioni richieste.

L’inserimento avverrà inizialmente con un contratto a tempo determinato della durata di due anni. Al termine del periodo, l’azienda potrà valutare la trasformazione del rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato.

Formazione gratuita e costi rimborsati

Uno degli aspetti più significativi del progetto riguarda l’investimento economico sostenuto dall’azienda.

Il percorso sarà completamente gratuito e comprenderà non solo la preparazione alla guida dei mezzi, ma anche lezioni dedicate alle procedure operative, alla sicurezza e alle competenze relazionali necessarie per un lavoro che richiede ogni giorno il contatto con migliaia di passeggeri.

Una volta assunti, i nuovi conducenti riceveranno inoltre il rimborso integrale delle spese sostenute per conseguire la patente D, la CQC e per effettuare le visite mediche obbligatorie, alleggerendo così un investimento che, normalmente, può arrivare a costare diverse migliaia di euro.

L’obiettivo è rafforzare il servizio

Con questa iniziativa Atac punta a costruire un canale stabile di reclutamento, formando direttamente le figure professionali di cui ha bisogno.

Negli ultimi anni la ricerca di conducenti è diventata una delle principali sfide per molte aziende del trasporto pubblico locale, alle prese con pensionamenti, difficoltà nel reperire personale qualificato e una domanda di mobilità in costante crescita.

La nuova Academy vuole rispondere proprio a questa esigenza, creando un percorso strutturato che favorisca l’ingresso di nuovi autisti e contribuisca a garantire maggiore continuità al servizio offerto ai cittadini.

Il patto di permanenza

Per tutelare l’investimento sulla formazione, Atac ha previsto anche un patto di stabilità. Chi entrerà nel progetto si impegnerà infatti a rimanere in azienda per tutta la durata del contratto iniziale.

Una formula pensata per valorizzare il percorso formativo e consolidare nel tempo il nuovo personale, in un settore dove la carenza di conducenti rappresenta una delle criticità più sentite.

Con la nascita della sua prima Academy, Atac prova così a invertire la rotta: non limitarsi a cercare autisti già qualificati, ma formarli direttamente, offrendo un percorso professionale completo e una concreta possibilità di entrare a far parte del trasporto pubblico della Capitale.

Come candidarsi

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://www.atac.roma.it/lavora-con-noi.

Le selezioni rimarranno aperte fino al 6 luglio.

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