Atac, arrivati altri 15 bus a metano

Il rinnovamento della flotta bus Atac prosegue con l’arrivo di una nuova tranche di 15 mezzi a metano da 12 metri che portano il totale a 175 bus già operativi sulle strade della Capitale.

“Alla fornitura iniziale di 244 mezzi finanziata con fondi giubilari, che sarà completata entro aprile 2025 – ha spiegato l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè – si aggiungono 78 nuovi mezzi finanziati da Roma Capitale per una flotta a metano che raggiungerà quota 322 mezzi e si completerà entro luglio 2025“.

Con questo massiccio rinnovamento della flotta, si sta completando la dismissione dei mezzi a metano più datati, gli Iveco Cursor e i Citelis CNG.

“Entro l’estate, Roma potrà dire definitivamente addio ai ‘vecchi bus grigi’,alcuni dei quali in servizio da quasi vent’anni“, ha proseguito l’Assessore. “Al loro posto, una moderna flotta di bus più efficienti, confortevoli, rispettosi dell’ambiente e con il caratteristico colore “rosso Roma” che ormai, sempre più, sta invadendo le vie della Capitale, dalla periferia al centro città e che rappresenta il segno del nuovo che avanza“, ha concluso Patanè.

La nuova flotta Solaris risponde alla direttiva euro 6E in merito all’emissione degli inquinanti, consentendo una riduzione di oltre 80% degli ossidi di azoto rispetto ai mezzi in dismissione.

Queste le caratteristiche delle vetture: sistema antincendio; cabina autista separata; parabrezza riscaldato, climatizzazione, sistema AVM, videosorveglianza; inginocchiamento laterale per l’accesso facilitato, posto disabili e pedana manuale, prese USB, sistema Tap&Go avanti e dietro, monitor multimediali per la comunicazione di servizio, sensori contro l’angolo cieco e salva pedoni e telecamere interne di sicurezza.

