Atac esternalizza la manutenzione della rete tram e filobus: bando da 7,9 milioni

È una di quelle storie che raccontano bene come, tra burocrazia e mercato, la manutenzione della città possa diventare un vero slalom ad ostacoli.

Atac ci riprova: dopo un bando andato deserto nel 2024, la municipalizzata romana dei trasporti pubblici rilancia la gara per affidare ai privati la manutenzione ordinaria della rete elettrica che alimenta tram e filobus.

Base d’asta: 7,9 milioni di euro. Durata: 36 mesi, prorogabili di altri sei. Termine per presentare le offerte: 4 luglio 2025. Ma, dopo il flop della prima gara, resta un interrogativo sospeso nell’aria come un filo della linea aerea: qualcuno risponderà?

Lo scorso anno, Atac aveva lanciato una gara dal valore ben più alto – 10,6 milioni di euro – per esternalizzare completamente la manutenzione della rete elettrica, sottostazioni comprese.

Ma nessuna azienda aveva bussato alla porta. Troppi vincoli, troppi rischi, troppi impegni già presi con il Pnrr, e soprattutto – si scopre ora – poca voglia di mettere mano alle delicate sottostazioni elettriche, cuore pulsante (e ad alta tensione) della rete.

Il silenzio degli operatori ha costretto Atac a fare un passo indietro. Dopo mesi di consultazioni con i player del settore, l’azienda ha rivisto i propri piani: via la parte più complessa (e meno appetibile), restano “solo” i cavi aerei, quelli che si vedono e che spesso, nel traffico romano, diventano bersagli involontari di camion, rami d’albero e incuria urbana. Un lavoro che non è privo di complessità, ma che ha un profilo più gestibile per le aziende del settore.

Nel frattempo, Atac continua la sua corsa verso una sempre maggiore esternalizzazione: entro il 2027, l’obiettivo è affidare ai privati il 60% della manutenzione dei mezzi di superficie. Una scelta che, tra sostenitori e detrattori, ridisegna il modello di gestione di uno dei sistemi di trasporto pubblico più complessi e bistrattati d’Italia.

E così, tra un filo teso e un colpo di vento, anche questa gara diventa una cartina di tornasole: riuscirà Atac, stavolta, a trovare un operatore disposto a prendersi cura di tram e filobus? Oppure la rete resterà ancora senza una vera manutenzione programmata, in bilico tra emergenze e toppe last minute?

Intanto il cronometro corre. Il futuro dei fili sospesi passa anche da qui.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.