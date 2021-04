Atac, Figliomeni (FDI): Gravissime carenze sui pezzi di ricambio delle linee tranviarie

“Mentre il Sindaco Raggi, con la Giunta al completo, esterna sempre più inutili trionfalismi, escono fuori preoccupanti notizie in merito alla scarsa presenza di pezzi di ricambio, con eventuali criticità manutentive, delle linee tranviarie da parte di Atac. Alla fine della consiliatura, nonostante l’amministrazione Raggi abbia proceduto a diversi cambi di management nella società, dopo quasi cinque anni è del tutto evidente la sua incapacità di rilanciare uno dei comparti chiave della nostra città. Un settore che oggi, soprattutto nel pieno di una pandemia, mostra i suoi caratteri preoccupanti e dove la programmazione avrebbe dovuto essere una priorità in materia di trasporto pubblico.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“Insomma -prosegue Figliomeni – mentre in piena estasi da campagna elettorale i social media manager dei 5Stelle pubblicano rendering sulle future linee tranviarie, quelle esistenti cadono a pezzi e i magazzini sono completamente vuoti. I cittadini sono stati penalizzati dalle scriteriate scelte dei 5 Stelle che hanno sperperato risorse in monopattini e pericolose corsie ciclabili, peraltro realizzate in luoghi assolutamente inidonei”.