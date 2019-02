Atac, Figliomeni (FDI): “Saltano le porte, passeggeri feriti”

“Dopo gli autobus che si guastano e quelli che si incendiano siamo arrivati anche a quelli che mentre sono in attività con i passeggeri a bordo perdono pezzi, mettendo a repentaglio la vita delle persone. Ieri l’ultimo episodio in ordine di tempo dei continui disservizi attribuibili alla dirigenza di Atac e del Campidoglio, che hanno causato un pericoloso incidente che solo per fortuna non si è trasformato in tragedia. Tre persone cadute rovinosamente a terra sulla strada, a causa dei perni che reggono i portelloni del mezzo Atac che cedono di schianto, all’altezza di Porta Maggiore. Il bello è che il bus in questione aveva passato regolarmente la revisione periodica, viene quindi da chiedersi come la dirigenza Atac disponga i controlli di qualità su questi mezzi vetusti e tra l’altro come mai nessuna spia di sicurezza posizionata sul cruscotto di guida si era illuminata segnalando il problema tecnico.

“Chiediamo al Sindaco Raggi e ai vertici Atac di assumersi le responsabilità ed evitare che si ripetano più episodi di questo genere che mettono a repentaglio la vita dei passeggeri e che sono l’ennesimo esempio dell’incapacità grillina a gestire una città come Roma”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.