Atac: linea 14, sciopero serale venerdì 31/10 e domenica 2/11

Venerdi 31 ottobre e domenica 2 novembre, dalle 20 alle 24, uno sciopero riguarderà la linea di bus 14.

Le agitazioni sono state proclamate dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Fna, in risposta all’aggressione ad un tranviere avvenuta al Quarticciolo.

Il servizio sulla linea 14 sarà garantito fino alle 19.59. Sarà effettuata la corsa programmata alle 0.05 dalla stazione Termini.

In base alle adesioni potrebbero verificarsi cancellazioni di alcune corse del collegamento A10 abbinate al servizio della linea 14.

Lo sciopero non interesserà il resto della rete che sarà regolarmente attivo.

Maggiori informazioni e aggiornamenti sul sito ATAC e Roma Servizi per la Mobilità .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.