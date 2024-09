Atletica Tor Tre Teste: La scelta perfetta per ogni età

L’atletica leggera è la base fondamentale per tutti gli sport.

Aiuta a migliorare forza, velocità, resistenza e coordinazione, rendendola perfetta per chiunque voglia crescere in modo sano, equilibrato e divertente.

Ma non è solo per i bambini e ragazzi: è uno sport che aiuta anche gli adulti a trovare un equilibrio tra corpo e mente. Vediamo insieme i benefici.

Perché iscrivere i tuoi figli con l’Atletica Tor Tre Teste?

Se stai cercando un’attività che possa ispirare e far crescere tuo figlio in un ambiente sano e dinamico, i nostri corsi di atletica per ragazzi sono la scelta ideale.

L’atletica leggera è uno sport completo che sviluppa forza, resistenza e disciplina, mentre i nostri allenatori qualificati seguono i ragazzi con passione e dedizione.

Aiuta i ragazzi a:

– Costruire fiducia e disciplina: ogni allenamento è una piccola sfida da superare. La costanza permette di sviluppare una determinazione che non si limita solo alla pista.

– Migliorare il coordinamento motorio: correre, saltare, lanciare, tutte azioni che stimolano la coordinazione e il controllo del corpo.

– Socializzare: il nostro ambiente accogliente è l’ideale per i ragazzi dai 5 ai 22 anni. Qui si formano amicizie che durano una vita!

– Affrontare le difficoltà con resilienza: vincere e perdere fanno parte del gioco. I giovani imparano a gestire la sconfitta e a godersi la vittoria senza arroganza.

Orari per i ragazzi:

– Lunedì:

– 15.15 – 16.45 (Nati dal 2003 al 2009)

– Martedì e Giovedì:

– 15.15 – 16.45 (Nati fino al 2013)

– 17.00 – 18.00 (Nati nel 2020)

– 17.00 – 18.30 (Nati dal 2014 al 2019)

– Sabato:

– 9.30 – 11.00 (Nati fino al 2013)

– 11.00 – 12.30 (Nati dal 2014 al 2019)

– 11.00 – 12.00 (Nati nel 2020)

Adulti, l’atletica non è solo per i giovani!

L’atletica non è solo per i giovani. Anche gli adulti possono trarre enormi benefici da questo sport! L’atletica leggera è perfetta per:

– Rimettersi in forma: allenamenti che migliorano la resistenza e tonificano i muscoli, senza bisogno di stressarti in palestra.

– Scaricare lo stress: correre o allenarsi all’aria aperta è uno dei modi migliori per liberare la mente dalle tensioni quotidiane. Il movimento è un naturale anti-stress!

– Incrementare la salute cardiovascolare: una routine costante di attività fisica aiuta a prevenire malattie cardiache, obesità e diabete.

– Superare la sedentarietà: se il tuo stile di vita ti costringe a stare seduto per gran parte della giornata, l’atletica è un’ottima soluzione per tornare a muoverti, migliorando il tuo benessere generale.

Orari per gli adulti (22+):

– Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 18.15 – 19.45

Ginnastica per tutti: il modo giusto di iniziare la giornata!

Non riesci a trovare il tempo per allenarti? Nessun problema! Offriamo anche un corso di ginnastica mattutino, perfetto per chi vuole iniziare la giornata col piede giusto. Adatto a tutti, indipendentemente dall’età e dalla forma fisica, questo corso ti permetterà di mantenerti attivo senza troppo sforzo. Inizia il 9 settembre 2024.

Orario:

– Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 9.00 – 10.00

Porta un tappetino e inizia a fare ginnastica con noi!

Perché scegliere l’Atletica Tor Tre Teste?

All’Atletica Tor Tre Teste abbiamo tutto quello che ti serve per un percorso completo di benessere, dal supporto tecnico ai corsi strutturati in base all’età.

Partecipare a un corso di atletica leggera, che tu sia un bambino, un adolescente o un adulto, offre numerosi vantaggi che vanno oltre il semplice miglioramento della forma fisica. È un’opportunità per migliorare la salute mentale, risparmiare tempo e denaro, costruire relazioni sociali in un ambiente positivo e stimolante. Non perdere l’opportunità e approfitta dei benefici di questo sport completo e coinvolgente!

Richiedi subito informazioni o una lezione gratuita. Scrivici o chiamaci:

**348.2827977**

Seguici sui nostri canali social per rimanere sempre aggiornato!

Iscriviti oggi all’Atletica Tor Tre Teste e porta il tuo benessere al livello successivo!

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙