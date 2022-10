L’Associazione Pugliese di Roma Aps organizza venerdì 4 novembre 2022 alle ore 18:00 nella Sala Italia, in via Ulisse Aldrovandi, 16 a Roma, la conferenza sul tema: “ATTACCAMENTO E AMORE: dal trauma alla vita che riparte”

Interverranno

la Prof.ssa Maria Malucelli, Psicoterapeuta, docente di psicologia clinica e autrice del libro “L’amore nascosto” (Armando editore, 2022)

Dott. Maurizio Dodet Psichiatra e psicoterapeuta, didatta della Società Italiana di Terapia Cognitiva e Comportamentale (SITCC)

Prof. Antonio Augenti Responsabile del Centro Servizi Educativi del Consorzio Universitario Humanitas

Luciano Ragno Giornalista e scrittore

Susy Sergiacomo Attrice

Flavia Di Domenico Attrice

IL LIBRO

“L’amore nascosto” – Un thriller affettivo dove i personaggi scivolano nelle proprie esperienze quasi per caso affidando alla ineluttabilità della vita la possibile spiegazione di ciò che la mente e il cuore non riescono lontanamente a comprendere. Dante e Nina, protagonisti della storia, compaiono sin dall’inizio a gambe tese creando immediatamente una suspance; lui per l’impossibilità di rispondere diversamente ad un destino di cui si sente vittima e lei per l’incapacità di prendere in mano la sua vita che crede gestita totalmente da altri. L’obiettivo del romanzo è regalare al lettore, attraverso le esperienze dei personaggi, partecipazione, commozione, a volte gioia, a volte rabbia, a volte dolore, spesso passione e felicità, insomma il tutto di ognuno di noi.

L’AUTRICE

Maria Malucelli, docente di Psicologia clinica, è consulente del Tavistock Institute of Human Relations di Londra. Specialista in psicoterapia cognitiva individuale, di coppia, dell’età evolutiva e specialista in disturbi alimentari psicogeni.

Associazione Pugliese di Roma Aps

via Ulisse Aldrovandi 16 – Roma

www.associazionepugliesediroma.it

info@associazionepugliesediroma.it