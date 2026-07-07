Attentato a Ranucci, i sospetti del pm: il mandante è Valter Lavitola, l’uomo dei misteri di Berlusconi

Un ordigno fatto esplodere nella notte, la facciata di una casa annerita e una scia di segreti che porta dritta a uno dei personaggi più controversi delle cronache politiche e giudiziarie della Seconda Repubblica.

C’è una svolta clamorosa, e per certi versi drammatica, nell’inchiesta sull’attentato intimidatorio subito il 16 ottobre scorso da Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, davanti alla sua abitazione estiva a Campo Ascolano, sul litorale romano.

Nel registro degli indagati della Procura di Roma è iscritto il nome di Valter Lavitola, ex imprenditore, ex direttore dell’Avanti! e un tempo vicinissimo a Silvio Berlusconi.

L’ipotesi degli investigatori è da brividi: sarebbe lui il presunto mandante di quella bomba.

Una notizia che ha squarciato il velo di un rapporto personale e privato insospettabile, lasciando lo stesso giornalista della Rai in uno stato di profondo sgomento.

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