Attentato a Ranucci, Lavitola resta in carcere. Il gip boccia la sua versione: “movente inverosimile”

Resta rinchiuso nella sua cella nel carcere di Regina Coeli. Valter Lavitola non ottiene gli arresti domiciliari: il gip del Tribunale di Roma ha respinto l’istanza avanzata dalla difesa dell’ex editore al termine dell’interrogatorio di garanzia.

Nel provvedimento di convalida della misura cautelare, il magistrato liquida le giustificazioni dell’imprenditore come “fumose”, “generiche” e privi di qualsiasi elemento concreto di riscontro, confermando sia il pericolo di inquinamento delle prove sia il concreto rischio di fuga all’estero.

Una decisione che rispecchia appieno la linea tenuta dalla Procura di Roma e dai pubblici ministeri coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, che si erano opposti con parere negativo ad ogni affievolimento della misura.

La versione dell’imprenditore: “Un attacco per salvargli la vita”

Nel corso del colloquio con il giudice, Lavitola ha confessato di essere stato il mandante dell’attentato esplosivo compiuto la notte del 16 ottobre 2025 ai danni della villetta di Pomezia di Sigfrido Ranucci, volto simbolo della trasmissione Report.

L’indagato ha tuttavia negato qualsiasi matrice politica, sostenendo di aver organizzato il blitz per tutelare l’incolumità del conduttore.

Secondo il suo racconto, sarebbe venuto a conoscenza di un presunto piano dei servizi segreti israeliani per eliminare Ranucci a seguito di un’inchiesta di Report sul cantiere navale “Vittoria”.

Una notizia — bollata dagli inquirenti come priva di ogni fondamento — che lo avrebbe spinto a commissionare una finta aggressione per indurre le autorità ad alzare la scorta del giornalista.

Lavitola ha persino affermato di aver chiesto agli esecutori di sparare solo alcuni colpi di pistola contro la facciata della casa, pur ritenendo poi lo scoppio dell’ordigno comunque “efficace sul piano dimostrativo”.

Le motivazioni del gip e la reazione della vittima

Nel testo dell’ordinanza, il gip demolisce la ricostruzione difensiva, ritenendo del tutto illogico che il commando abbia agito in autonomia sul tipo di esplosivo senza il placet del mandante.

Il giudice rimarca come Lavitola abbia cercato di accreditarsi come “protettore” di Ranucci al solo scopo di nascondere le proprie reali responsabilità.

Un impianto narrativo bolla come “un delirante teatro della follia” l’avvocato Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci. Il penalista ha ricordato come il giornalista sia già sottoposto a un regime di scorta ininterrotta dal 2021: “Un conto è la confessione, altro è la valutazione della sua credibilità”, ha chiosato il legale.

Gli sviluppi: analisi sui cellulari e ricorso al Riesame

Se la difesa di Lavitola ha già annunciato l’intenzione di ricorrere al Tribunale del Riesame, le indagini proseguono sul fronte tecnico. Gli esperti della Procura sono al lavoro sui cellulari, sui tablet e sui computer sequestrati all’ex editore per tracciarne le conversazioni.

Le perizie sui supporti informatici richiederanno diverse settimane. Soltanto dopo aver esaminato il materiale estratto — verosimilmente non prima del mese di settembre — i magistrati decideranno se convocare nuovamente Sigfrido Ranucci in qualità di persona informata sui fatti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza