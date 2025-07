Attentato incendiario a Roma: uomo dà fuoco a una volante davanti al commissariato Esquilino

Un gesto inquietante e provocatorio è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza di via Farini, nel cuore dell’Esquilino, a Roma Centro. Nella tarda serata di giovedì 24 luglio, intorno alle 22:39, un uomo ha appiccato il fuoco a una volante della Polizia di Stato parcheggiata proprio davanti al commissariato della zona.

Le immagini sono chiare e nitide: un uomo di carnagione chiara, con cappellino, maglietta e pantaloni lunghi, con uno zaino sulle spalle, cammina tranquillamente sul marciapiede. Con un gesto freddo e deciso si accuccia sotto l’auto di servizio, versa del liquido infiammabile da una bottiglietta di plastica, poi estrae un accendino e dà fuoco, allontanandosi a passo veloce.

Il rogo ha danneggiato la targa e la parte posteriore della volante, ma le fiamme sono state prontamente spente dagli agenti presenti in commissariato, evitando danni ben più gravi.

Subito dopo l’incendio, la sala operativa della Questura ha lanciato una nota di ricerca in tutta Roma. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato già identificato.

L’episodio ha suscitato preoccupazione e dura condanna tra le forze dell’ordine. Andrea Cecchini, del sindacato di polizia Italia Celere, ha commentato:

“È un segnale pesante, indicativo di un allarme sicurezza crescente. L’odio verso le divise si sta alzando, alimentato anche da certi ambienti politici che fomentano persone fragili. Auspichiamo un intervento deciso della magistratura per fermare chi sta seminando terrore.”

Anche Marco Milani, segretario romano del Sulp della polizia locale, ha espresso solidarietà: “Questo atto di guerra davanti alle istituzioni, finora limitato ad alcune zone difficili della città, come Quarticciolo, è ora arrivato nel cuore di Roma, e questo deve far riflettere tutti.”

