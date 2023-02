Attivazione SPID al Centro Culturale Lepetit

“Spesso – dice Giorgio Grillo, presidente del Centro Culturale Lepetit – sentiamo le lamentele degli utenti riguardo l’attivazione dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), uno strumento sempre più necessario nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Per questo abbiamo deciso di attivare un servizio, su prenotazione, per affrontare e risolvere insieme questo problema”.

Ed ecco qui di seguito tutte le spiegazioni riguardo lo SPID, i documenti necessari per la sua attivazione.

Il servizio del Centro culturale Lepetit sarà operativo tutti i Lunedì dalle ore 09.30 alle 12.30, a partire dal 27 febbraio, ma – lo ripetiamo – è NECESSARIO prenotarsi.

Per informazioni: e/o prenotazioni Email: culturalepetit@gmail.com – Tel. 06.87081363 – La segreteria è aperta il Lunedi, Martedì, Giovedi e Venerdì dalle ore 16 alle ore 19.30

La tua identità digitale

Con il Sistema Pubblico di Identità Digitale accedi in un click ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti, ogni volta che su un sito o un’app trovi il pulsante “Entra con SPID”.

Lo (SPID) è un’identità digitale composta da una coppia di credenziali (nome utente e password), strettamente personali, con le quali è possibile accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti. Semplice, sicuro e veloce, lo SPID si può utilizzare da qualsiasi dispositivo: computer, tablet e smartphone .

Tutto questo è vero ma spesso risulta difficile ottenere lo SPID e/o utilizzarlo.

Per questo il Centro Culturale Lepetit vuole fornire a tutte le persone, un servizio che consenta di ottenere lo SPID e successivamente di utilizzarlo.

Bisogna tener conto che ormai si va sempre più verso l’utilizzo dell’informatica nella nostra vita sociale e nel rapporto con le istituzioni per cui opporsi o ignorare non serve a niente quindi cerchiamo di gestire il cambiamento.

Per ottenere SPID è necessario un documento di riconoscimento italiano (carta di identità, passaporto, patente) in corso di validità, della tessera sanitaria o del tesserino del codice fiscale (oppure dei rispettivi certificati di attribuzione), di un indirizzo e-mail e di un cellulare ad uso personale.

Non è necessario che l’indirizzo email e il numero di cellulare siano intestati alla persona che richiede SPID ma devono rappresentare, anche per le verifiche di sicurezza, strumenti di utilizzo strettamente personale. Pertanto, per ogni identità SPID intestata a persona diversa bisogna utilizzare un numero di telefono e indirizzo e-mail differente. Inoltre, è sconsigliato di utilizzare indirizzi e-mail e numeri di telefono di lavoro, in quanto la perdita di accesso a tali strumenti (ad esempio con il termine di un rapporto di lavoro) può

comportare problemi nell’utilizzo di SPID.

Ricapitolando per ottenere lo SPID occorre avere:

 Un Documento di Riconoscimento

 La Tessera Sanitaria o Tesserino del Codice Fiscale

 Un Indirizzo Email

 Un Cellulare

