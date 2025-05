Attivisti Inon e Abu Sarah accolti in Campidoglio

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha accolto ieri in Campidoglio Maoz Inon e Aziz Abu Sarah, attivisti israeliano e palestinese, noti a livello internazionale per il loro impegno nella promozione della pace e della riconciliazione tra i due popoli.

“È stato un onore – ha dichiarato Gualtieri – ricevere due straordinari testimoni del nostro tempo. Maoz e Aziz, segnati entrambi da perdite familiari tragiche, hanno scelto di trasformare il dolore in impegno civile, rifiutando la spirale dell’odio e della vendetta.

Maoz ha perso entrambi i genitori nell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023; Aziz suo fratello Tayseer, morto durante la prima Intifada. Da queste ferite è nata una profonda alleanza per la pace, riconosciuta anche da Papa Francesco, che nel 2024 li ha simbolicamente consacrati come ‘fratelli nella pace’”.

Ieri mattina Inon e Abu Sarah sono stati ricevuti in Vaticano da Papa Leone XIV, insieme ad altre associazioni e movimenti popolari impegnati nella costruzione della pace.

Nell’incontro, il Pontefice ha sottolineato come l’impegno per la pace “richieda cuori e menti allenati all’attenzione verso l’altro”, capaci di riconoscere il bene comune nel contesto complesso del nostro tempo. “Anche Roma – ha concluso Gualtieri – si unisce al loro appello: basta guerra, basta vendetta. Sì al dialogo, sì alla pace. La loro voce è anche la nostra”.

