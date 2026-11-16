Attivisti sdraiati sull’asfalto davanti al Parlamento contro la violenza stradale: “va riscritto il nuovo codice”

Strisce pedonali stese a terra e attivisti immobili sull’asfalto a pochi passi dal Parlamento per dare un volto alle vittime della violenza stradale e chiedere di fermare un Codice della Strada giudicato pericoloso per pedoni e ciclisti.

È il cuore della manifestazione che ieri – domenica 15 novembre- ha animato piazza Capranica e Montecitorio, promossa da una vasta rete di associazioni — dall’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada a Salvaiciclisti, Fiab Lazio, Legambiente e Fondazione Marco Pietrobono — con il patrocinio della Consulta Cittadina per la Sicurezza Stradale di Roma Capitale. Alla protesta, inserita nella mobilitazione nazionale di 46 piazze sostenuta da Rime, si sono unite anche la pedalata partita dal Colosseo «Insieme per strade più sicure» e l’inaugurazione di una panchina bianca a Ostia, in via dei Misenati.

Il record nero di Roma per pedoni e ciclisti uccisi e le critiche al Governo

La protesta arriva all’indomani dell’ennesima tragedia sull’Appia, a Velletri, dove ha perso la vita un uomo di 65 anni e un motociclista 35enne è rimasto gravemente ferito, e si poggia sul bilancio allarmante dei dati Aci-Istat 2025: a Roma lo scorso anno si sono registrati 139 morti (+3,7%), 17.793 feriti (+3,5%) e 14.346 incidenti (+3%), con il primato nazionale negativo in provincia per pedoni (48) e ciclisti (14) uccisi.

Nonostante un lieve calo delle vittime nel 2026, i promotori — ricordando anche giovani spezzati come il diciottenne Mirco — chiedono a Governo, Parlamento ed enti locali di riscrivere una riforma che, a loro avviso, limita il potere dei Comuni di abbassare i limiti di velocità e indebolisce controlli e sanzioni, come già segnalato da otto assessori comunali alla Mobilità (incluso il romano Eugenio Patanè) e mentre il Consiglio di Stato ha sospeso il parere chiedendo chiarimenti.

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