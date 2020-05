Attivo il servizio a distanza in tutte le scuole del III municipio

“In tutte le scuole del Municipio III è attivo il servizio Oepa di supporto alla didattica e alla scuola a distanza, un servizio rimodulato on-line per garantire il diritto allo studio ai bambini e alle bambine con disabilità anche nell’emergenza Covid. Il servizio sarà riconosciuto per intero, avendo aderito all’assistenza educativa e scolastica a distanza 415 alunne e alunni del municipio su 492, pari a circa l’85%, e impegnerà tutti gli operatori disponibili, 209 su 216, pari al 96,7%.

È un traguardo importante per le alunne e gli alunni e per gli operatori, raggiunto grazie al confronto tra Municipio, sindacati e cooperative e grazie all’impegno costante e attento del personale degli uffici Municipali. Nel corso del confronto tra il Municipio e le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL confederali e della categoria della Funzione Pubblica è stata condivisa la valutazione che la didattica on line, sebbene preziosa per mantenere un legame tra scuola, alunni e famiglie, amplifichi i divari nell’apprendimento e generi processi di esclusione. Il Municipio e le stesse organizzazioni sindacali hanno inoltre condiviso l’esigenza di ampliare e non comprimere i servizi in una fase di crisi.

Per queste ragioni la rimodulazione dell’assistenza educativa e scolastica come supporto alla didattica a distanza rappresenta uno strumento per garantire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni e la continuità del lavoro e del reddito a figure altamente specializzate e preziose per l’integrazione scolastica”.

Così in una nota congiunta il Municipio Roma III- Montesacro e le organizzazioni CGIL- CISL – UIL confederali e della categoria della Funzione Pubblica.