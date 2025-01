Attraversamenti pedonali rialzati: i municipi a valanga sul Campidoglio con 200 proposte

La Capitale alza l’asticella – letteralmente – della sicurezza stradale, con oltre 200 richieste di attraversamenti pedonali rialzati arrivate al Campidoglio.

E il numero è in continuo aumento: i municipi si stanno mobilitando, e nei prossimi giorni le proposte degli ultimi territori andranno ad arricchire la lista.

Ad annunciare il successo dell’iniziativa è stato Giovanni Zannola, presidente della commissione Mobilità, che ha definito le richieste “un passo concreto verso una Roma più sicura e vivibile”.

Una svolta nella lotta agli incidenti stradali

Lo scorso 12 dicembre, l’Assemblea Capitolina ha approvato una delibera che rappresenta una piccola grande rivoluzione.

Gli attraversamenti pedonali rialzati – le cosiddette “zebre alte” – sono soluzioni efficaci per frenare la pericolosità delle strade: studi dimostrano che possono ridurre incidenti gravi tra il 40% e il 60%.

Il consigliere Giovanni Zannola ha espresso soddisfazione per la risposta ricevuta dai municipi:

“Ho chiesto ai municipi un elenco prioritario, e sono arrivate oltre 200 richieste. Non sono proposte vaghe, ma richieste solide, conformi alla delibera, che riguardano luoghi strategici come scuole, fermate dei mezzi pubblici e parchi. Ringrazio i municipi per il lavoro svolto e per aver colto appieno l’obiettivo della delibera“.

La strategia: priorità e analisi tecnica

Zannola ha spiegato che le richieste saranno sottoposte a un’analisi tecnica per stabilire le priorità e quantificare le risorse necessarie.

“Alcune proposte rientrano nella competenza diretta dei municipi, altre in quella del Dipartimento. Lavoreremo a un piano strategico per garantire una programmazione efficace. È difficile rispondere a tutte le richieste in tempi brevi, ma questa delibera rafforza i progetti già avviati e getta le basi per interventi futuri“.

Lavori già avviati in alcuni territori

In alcuni quartieri della Capitale, i lavori per la realizzazione delle strisce pedonali rialzate sono già partiti.

Questa iniziativa non solo risponde alla necessità di aumentare la sicurezza nelle aree urbane più trafficate, ma rappresenta anche un impegno concreto per tutelare i pedoni in punti sensibili della città.

