Attrezzi ginnici nel Parco Tor Tre Teste, vandalismo o manutenzione ?

“Stamattina – ci informava l’amico Danilo Romagnoli – recandomi per fare una salutare sgambatura, come faccio spesso, al parco di Tor Tre Teste (vicino al laghetto di via Tovaglieri), con mio grande stupore ho notato che gli attrezzi ginnici, tra cui pedane e dorsali, solitamente adibiti ad uso comune, erano stati divelti e c’era solo l’evidenza della traccia della terra smossa. Naturalmente tra i numerosi “avventori” del parco c’era una palese sensazione di incredulità, ma vogliamo sperare che si sia trattato semplicemente di un normale atto di manutenzione delle attrezzature e che poi verranno riposizionate negli stessi siti e magari rinnovate ed ampliate. Appare inverosimile l’ipotesi che qualcuno ipotizzava, sostenendo che potesse trattarsi di opera vandalica! Ci auguriamo che il polmone verde del parco possa ritornare a far respirare tanta gente di tutte le età e soprattutto che possa essere restituito alla popolazione nelle stesse condizioni precedenti e magari un po’ migliore.

La risposta dell’Assessore

Per chiarire la vicenda abbiamo interpellato l’Assessore all’Ambiente del V Municipio Edoardo Annucci che prontamente così ci ha risposto: “In tutti i parchi del territorio sono in corso da parte degli uffici competenti del Dipartimento Tutela ambientale attività di messa in sicurezza per ciò che riguarda le aree ludiche e sportive. Nello specifico, il parco di Tor Tre Teste beneficerà di interventi per 249.000€ (approvato in Giunta il quadro economico e la fattibilità nei mesi scorsi), incluse attrezzature sportive, area ludica, area cani, arredi urbani e sistemazione del verde”.