Auguri cara vecchia Roma-Lido, 100 anni fa il primo viaggio

L’infrastruttura di trasporto su ferro, rapida e di massa compie 100 anni e li dimostra tutti con profondo dispiacere di utenti e ambientalisti. Iniziata a costruire nel dicembre 1918, fu inaugurata infatti a metà agosto 1924.

L’idea che si ebbe 100 anni fa (il Touring Club Italiano dell’epoca scrisse: “la ferrovia, Roma-Ostia di 28 km… la cui utilità è indubbia”) di collegare Roma al lido di Ostia, è stata via via mortificata e annichilita negli ultimi 20 anni, tanto da fargli perdere il 50% degli utenti a “favore” dell’auto privata. In questi ultimi anni si sono visti diversi gravi incidenti, migliaia di corse saltate, i disservizi si sono sempre più ingigantiti, le stazioni si sono sempre più degradate tanto da fargli vincere di continuo (alternandosi con l’altra grande malata del trasporto su ferro di Roma, la Roma-Viterbo) la non invidiabile classifica del Trofeo Caronte di Legambiente Lazio, il poco ambito premio ai viaggi pendolari più infernali.

“Sappiamo che qualcosa sta cambiando – dichiara Amedeo Trolese, responsabile della Mobilità di Legambiente Lazio – due nuove stazioni in via di realizzazione, Giardino di Roma e Torrino Mezzocammino; è in corso Il rifacimento della linea aerea; qualche treno in più sta rientrando dopo la revisione. Ma chi abita ad Ostia e lungo la linea merita un trasporto su ferro degno di una capitale europea, anche nel ricordo degli operai ravennati e dell’ing. Paolo Orlando, che l’hanno pensata e costruita. Vogliamo veder nascere una vera e propria metropolitana così come prevista nel Pums di Roma, con frequenze da metropolitana e con nuove fermate. Così si risponde alle esigenze di mobilità sostenibile delle migliaia di persone che vivono quella parte di Roma, togliendo auto da quelle strade sempre troppo intasate, troppo inquinate e pericolose, come la via del Mare e la Cristoforo Colombo”.

Auguri cara vecchia Roma-Lido, nella speranza espressa dell’associazione del cigno verde, che i prossimi 100 anni la vedano come protagonista di successo della mobilità sostenibile di Roma.

