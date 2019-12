Autism Spectrum di Patrizia Sardisco alla Libreria Odradek

Domenica 29 dicembre 2019, ore 10,30, in via dei Banchi Vecchi 57 a Roma, nel Ciclo di incontri “Mai innocua parola”, coordinato da Fiammetta Bardelli e Anna Maria Curci si terrà la presentazione del libro di Patrizia Sardisco Autism Spectrum (Arcipelago itaca 2019).

Con Patrizia Sardisco, Giorgio Galli e Anna Maria Curci

PATRIZIA SARDISCO è nata a Monreale, dove vive. Laureata in Psicologia, specializzata in Didattica Speciale, lavora in un Liceo di Palermo.

Scrive in lingua italiana e in dialetto siciliano. Sue liriche e alcuni racconti brevi compaiono in antologie, riviste e blog letterari.

Nel 2016 è stata pubblicata la sua raccolta poetica Crivu, primo premio al “Città di Marineo”.

Nel 2018 si è classificata al 2° posto al Premio città di Ischitella – Pietro Giannone con la raccolta inedita di poesie in dialetto “Ferri vruricati (arnesi sepolti)”.

Nel novembre 2018 ha pubblicato la silloge eu-nuca, nella collana “Aperilibri” di Edizioni Cofine, Roma.