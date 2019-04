Autismo, Figliomeni (FDI): “Ancora molto da fare su questa disabilità”

“Il 2 aprile si celebra la “Giornata Mondiale dell’Autismo”, sancita dalle Nazioni Unite con la Risoluzione Onu 62/139 del 2007, ma questo riconoscimento sebbene istituito a livello europeo, non basta a supportare questa disabilità nella quotidianità. Un convegno organizzato domani da Fratelli d’Italia presso la Camera dei Deputati, a cui parteciperò in veste di Responsabile Politiche Sociali del partito insieme a Maria Teresa Bellucci, capogruppo in Commissione Affari Sociali e prima firmataria della risoluzione sull’autismo, ed all’On. Fabio Rampelli vice presidente della Camera dei Deputati, porrà l’accento proprio su questo tema con lo scopo di sensibilizzare la società su un disturbo che riguarda un numero sempre maggiore di persone.

“Ci auguriamo che questo possa portare ad un impegno maggiore per un miglioramento dei servizi e di promozione della ricerca, in quanto sono necessari dei cambiamenti più incisivi in grado di garantire una vera integrazione sociale”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina e Responsabile nazionale Politiche Sociali di Fratelli d’Italia.