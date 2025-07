Auto della polizia incendiate, e la scia di fuoco dell’uomo che odiava la giustizia. Ecco i dettagli

Una rabbia covata per giorni, alimentata da un processo imminente e da un odio profondo verso le forze dell’ordine e la giustizia. Poi, la vendetta: una scia di incendi, mirati e simbolici, davanti alle sedi istituzionali più sensibili della Capitale.

A compierli, un uomo di 43 anni, italiano, già noto alle forze dell’ordine e sotto indagine per violenza, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L’uomo è stato arrestato a Ladispoli dagli agenti della Digos di Roma, con il coordinamento della Procura della Repubblica.

La sequenza degli incendi

Tutto è iniziato lo scorso 9 luglio, quando nei confronti del 43enne era stato presentato un esposto alla polizia. Da quel momento, l’uomo avrebbe covato una vera e propria ossessione.

Il primo rogo è avvenuto nel primo pomeriggio vicino alla sede Rai di viale Mazzini, dove l’uomo ha dato fuoco a una tavola di legno, propagando le fiamme fino a un arbusto interno alla recinzione.

Poche ore dopo, si è spostato in via Arenula, davanti al Ministero della Giustizia, dove ha bruciato una busta sistemata sotto una vettura di servizio, danneggiandola.

Ma non era finita: in piazza Indipendenza, davanti alla sede del Consiglio Superiore della Magistratura, ha appiccato un altro incendio con una busta piena di lattine e bottiglie. Il suo ultimo bersaglio è stato il Commissariato Viminale, dove ha dato fuoco a una volante della polizia, subito domata dal personale in servizio.

La cattura a Ladispoli

Le indagini, serrate, hanno ricostruito ogni passaggio. L’uomo era stato già identificato il 10 luglio proprio all’esterno del Ministero della Giustizia per aver bruciato delle sterpaglie, attirando l’attenzione di due turisti che si erano improvvisati pompieri.

A incastrarlo, anche una bottiglia parzialmente bruciata trovata sul luogo di uno degli incendi e i suoi abiti, cambiati in fretta in un parco di Ladispoli, dove è stato infine bloccato e portato in carcere a Civitavecchia.

Un gesto dimostrativo, quello del piromane seriale, frutto di odio personale e rancore, trasformato in una minaccia reale per la sicurezza pubblica. Solo il pronto intervento delle forze dell’ordine ha evitato che il suo disegno andasse oltre.

