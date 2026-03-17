Auto in fiamme su viale Palmiro Togliatti

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Questa mattina, martedì 17 marzo 2026, paura e traffico in viale Palmiro Togliatti, altezza Quarticciolo, per una auto in fiamme.

L’automobile, una Mercedes Classe A, era sulla terza corsia dell’ampio viale, adesso interessato dai lavori per la tranvia Ponte Mammolo – Cinecittà, in prossimità dell’incrocio con via Molfetta per chi dalla Casilina va verso la via Prenestina.

Il pericoloso rogo ha rallentato il traffico locale bloccando molti mezzi dell’Atac. Dalle ore 08:00 è stato chiuso il transito nel tratto compreso tra via dell’Incoronata e via Prenestina.

Video di Alessio Selvaggio

L’intervento dei vigili del fuoco.

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