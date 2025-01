Auto senza freni sulla Togliatti: fuga e arresto per un 23enne tunisino

Una notte ad alta velocità quella vissuta ieri su Viale Palmiro Togliatti, dove una macchina ha attirato l’attenzione dei carabinieri della compagnia Roma Casilina.

I militari, notando il veicolo che sfrecciava con i fari spenti e ben oltre i limiti di velocità, hanno cercato di fermarlo, ma il conducente ha preferito accelerare, dando il via a un breve inseguimento.

Poco dopo, il veicolo ha tamponato una macchina ferma in sosta, provocando il caos. Le tre persone a bordo, fortunatamente illese, hanno abbandonato la vettura e sono fuggite a piedi, lasciando il veicolo sulla strada.

Le indagini sono subito partite, e i carabinieri sono riusciti a fermare uno dei fuggitivi: un cittadino tunisino di 23 anni, senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti penali.

L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e portato in caserma, mentre gli accertamenti sul veicolo e sui fuggitivi sono in corso.

