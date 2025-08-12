Auto sulla scalinata di Trinità dei Monti: nuova “incursione” a Piazza di Spagna

Un’auto parcheggiata – o meglio, incastrata – sulla scalinata di Trinità dei Monti. Un’immagine surreale, ma purtroppo non inedita, che nella notte tra il 10 e l’11 agosto ha fatto il giro dei social diventando virale.

Lo scatto, ripreso da diversi passanti, ha catturato la scena nel cuore di piazza di Spagna, simbolo del centro storico di Roma.

La polizia locale di Roma Capitale, gruppo I Centro, ha immediatamente avviato le indagini per risalire all’identità del conducente e capire come il veicolo sia riuscito a finire su uno dei monumenti più iconici della città.

In corso anche verifiche per stabilire se la scalinata abbia subito danni. Quel che è certo è che il conducente, dopo l’“impresa”, è riuscito a ripartire.

Episodi come questo non sono nuovi. Solo lo scorso giugno, un 80enne al volante di una Mercedes aveva imboccato la scalinata sostenendo di essersi “confuso” e di essere diretto al lavoro.

Ancora più clamoroso il caso del 2022, quando un automobilista romeno, alla guida di una Maserati, percorse parte della scalinata danneggiando diversi gradini e fuggendo prima dell’arrivo dei vigili, salvo poi essere rintracciato.

