Autoarticolato davanti al Colosseo

Venerdì 23 agosto pomeriggio pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute in via di S. Gregorio, per un autoarticolato fermatosi in prossimità del Colosseo.

Gli agenti di servizio nell’area, notando la motrice con rimorchio ferma con le frecce di emergenza accese, si sono subito avvicinati. All’interno del mezzo non era presente nessuno: immediatamente sono stati avviati i controlli e rintracciato il conducente dell’autocarro, un cittadino di nazionalità tedesca di 27 anni, che si trovava insieme ad altre due persone.

L’uomo, accompagnato presso il Comando Generale della Polizia Locale per le procedure di identificazione, ha spiegato agli operanti di aver lasciato il mezzo su strada, durante una pausa da un’operazione di trasloco, per fare una visita al Colosseo.

Il ventisettenne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e sanzionato, oltreché per mancato rispetto del divieto di sosta, anche per l’ ingresso in zona “ZTL merci” privo di autorizzazione.