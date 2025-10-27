Autovelox e vista-red: accelerata del Campidoglio dopo la morte di Beatrice Bellucci

Dopo l’ennesima tragedia sulle strade di Roma, quella in cui ha perso la vita la ventenne Beatrice Bellucci su via Cristoforo Colombo, il Campidoglio accelera sul fronte della sicurezza stradale.

«Avevamo già deciso da tempo di installare 60 autovelox in tutta Roma – spiega l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè –. Ora, dopo l’ennesimo incidente, procederemo più rapidamente».

I primi dispositivi sono già operativi: due su via Isacco Newton, due sulla Tangenziale Est, un tutor sulla via del Mare e un altro nella Galleria Giovanni XXIII. Ma adesso l’intervento si concentrerà su due tra le arterie più pericolose della città: la Cristoforo Colombo e corso Francia.

Sulla Colombo, spiega Patanè, arriveranno tre nuovi velox: uno nel tratto urbano, tra piazza dei Navigatori e via Costantino, e due nei tratti extraurbani.

Su corso Francia, invece, ne sono previsti altri tre, ma prima servirà il decreto prefettizio: «I sopralluoghi sono già stati fatti – precisa l’assessore – e contiamo di procedere in tempi brevi».

L’appello per una messa in sicurezza di corso Francia è arrivato anche da Gabriella Saracino, madre di Gaia Von Freymann, investita e uccisa nel 2019 insieme all’amica Camilla Romagnoli proprio su quella strada. A chiedere un’accelerazione è stato anche il minisindaco del XV Municipio, Daniele Torquati.

Ma non solo autovelox: il Comune punta anche a potenziare il sistema dei vista-red, le telecamere che rilevano chi passa con il semaforo rosso.

«Al momento – spiega Patanè – ne abbiamo solo uno sulla Colombo in uscita da Roma. Ora li installeremo anche in entrata, all’altezza della circonvallazione Ostiense, e in altri incroci critici: Colombo-Laurentina, Colombo-via di Malafede e corso Francia».

Un piano di sicurezza che, nelle intenzioni del Campidoglio, vuole trasformare l’onda emotiva del dolore in un impegno concreto: fermare la strage silenziosa sulle strade di Roma.

