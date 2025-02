Avanti con piano forestazione nel Municipio II

Vanno avanti gli interventi di messa a dimora di alberature stradali nell’ambito del piano di forestazione lineare nel Municipio II. Questa mattina il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi hanno effettuato un sopralluogo in via Antonio Bertoloni.

Al momento sono 288 gli alberti piantati. Nel complesso, al termine dell’intervento, saranno 509, che in parte andranno a sostituire quelli giunti a fine ciclo di vita. Le operazioni di messa a dimora sono finanziate con fondi del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

“Si sta procedendo al deceppamento di vecchi tronchi e alla messa a dimora di nuovi alberi. In questo Municipio – ha commentato il sindaco Gualtieri – arriveremo a 509 alberi. Le specie scelte sono state selezionate con il supporto del Crea e dei migliori specialisti. Realizziamo gli abbattimenti solo quando abbiamo la certezza dagli agronomi che l’albero è già morto o è pericoloso.

Di solito hanno un’età tra i 10 e i 12 anni, quindi più grandi rispetto alla forestazione boschiva, ma in questo caso i nuovi piantati hanno addirittura 30 anni e quindi da subito sono in grado di fornire il loro contributo ambientale e climatico. In città stiamo concludendo le forestazioni previste dal Pnrr del primo bando, con circa 115 mila piante forestali“.

“Nella stagione dal 2024 a fine marzo 2025 – ha aggiunto l’assessora Alfonsi – abbiamo un bilancio ecologico positivo. Abbiamo messo a dimora 29 mila alberi in strade, parchi e giardini contro i 13 mila che abbiamo abbattuto. A questi alberi vanno aggiunte le 115 mila piante forestali messe con i fondi del Pnrr e che creeranno nuovi boschi urbani. Un intervento straordinario riconosciuto anche dal Rapporto Acos di pochi giorni fa“.

